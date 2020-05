Società Scientifica Infermieristica internazionale, il primo chapter italiano a Genova

La sezione Nursing diretta dalla prof.ssa Annamaria Bagnasco del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova ha recentemente ottenuto un prestigioso risultato che riconosce a livello internazionale il contributo scientifico dell’Infermieristica dell’ateneo genovese.

Dopo un processo di accreditamento durato circa tre anni, si è concluso positivamente il percorso che ha permesso lo scorso 10 maggio di avviare il primo Chapter in Italia della società scientifica Sigma International, con il nome Alpha Alpha Beta Sigma.

Grazie al lavoro impostato dalla prof.ssa Loredana Sasso già ordinario di Infermieristica, attualmente Presidente di Alpha Alpha Beta Sigma, anche l’Italia sarà rappresentata nella più grande società scientifica infermieristica internazionale che promuove lo sviluppo professionale e riconosce la leadership infermieristica e l’impatto positivo che gli Infermieri hanno sulla salute delle persone.

Pur in un momento particolare di emergenza sanitaria internazionale, nel quale sembra finalmente essere riconosciuta come indispensabile la competenza infermieristica, è stato raggiunto questo importante punto di partenza che permetterà di dare voce agli infermieri italiani nel mondo. Alpha Alpha Beta Sigma favorirà l’integrazione degli infermieri italiani nella rete internazionale di infermieri leader nei diversi ambiti nei quali essi operano: dal settore clinico, alla formazione e all’organizzazione e fino ad includere la ricerca infermieristica. Proprio su questo ultimo ambito, Alpha Alpha Beta Sigma renderà presto disponibili bandi di finanziamento destinati alla ricerca infermieristica ai quali potranno accedere tutti gli Infermieri Italiani che entreranno a far parte di Alpha Alpha Beta Sigma.

La notizia arriva in concomitanza della celebrazione della Giornata Internazionale dell’Infermiere che ogni anno in tutto il mondo si festeggia il 12 maggio per ricordare la nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Il 2020, inoltre, è l’anno identificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come Anno Internazionale dell’Infermiere per celebrare il loro contributo per il miglioramento della salute a livello globale, riconoscere le condizioni difficili che affrontano e sostenere maggiori investimenti nella forza lavoro infermieristica.

Alpha Alpha Beta Sigma si impegna a supportare gli Infermieri nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie orientando le attività al rafforzamento della leadership infermieristica. La Presidente prof.ssa Loredana Sasso e il Consiglio Direttivo vi invitano a visitare il sito istituzionale Alpha Alpha Beta Sigma da cui si potrà inviare la propria candidatura a membro della società e accedere a tutte le risorse Sigma riservate ai soci.

https://thecircle.sigmanursing.org/alphaalphabetachapter/home

Genova, 11 Maggio 2020

Loredana Sasso

Presidente Alpha Alpha Beta Sigma