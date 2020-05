Si consolida lo staff in casa Olympia Voltri: confermati Yuri Valente e Andrea Barabino

Genova. Non si fermano i lavori in casa gialloblù in vista della prossima stagione. Dopo la conferma del trio in panchina della prima squadra in Serie B nazionale, arrivano anche quelle di Yuri Valente e Andrea Barabino.

Entrambi rimangono rispettivamente come allenatore e vice della giovane squadra in Serie C e inoltre saranno i secondi di Matteo Zanoni alla guida dell’Under 19 di eccellenza. Nel passato campionato di C, al momento dello stop, la Subaru Olympia sarebbe stata salva e in Under 18 Valente e Barabino avevano condotto le giovani leonesse prime nel girone con un ampio margine sulle altre.

Abbiamo sentito Yuri Valente dopo questa ufficialità. Quali sono le tue prime sensazioni?

“La felicità di essere confermato per il terzo anno è tanta, sono contento della fiducia che mi hanno dato Giorgio Parodi e Paolo Bassi. Sono soddisfatto della squadra di Serie C che stiamo costruendo, fatta di ragazze tutte molto giovani, under 19. Per quanto riguarda il ruolo da secondo in Under 19 posso dire che avere Matteo come primo mi aiuterà a crescere sia come allenatore che come persona. Il progetto è sicuramente molto buono che guarda al futuro, parliamo di giovanili di un certo livello“.

Dopo la stagione scorsa in Serie C, che obiettivo ti poni l’anno prossimo?

“Innanzitutto il miglioramento delle ragazze sotto l’aspetto tecnico e mentale perché la passata stagione per fare il salto di qualità e mancato soprattutto l’approccio mentale. Nel prossimo campionato punteremo alla salvezza e poi quello che verrà di più sarà ben accetto“.

Contento il patron Giorgio Parodi che commenta con queste parole: “Continua il nostro percorso di crescita tecnica delle nostre giovani atlete. Dopo la conferma della B nazionale, con Yuri e Andrea mettiamo un altro tassello importante nella C regionale. Sono felice che tutto il mio staff condivida le mie idee e sicuramente non ci fermiamo qui“.