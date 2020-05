Sestri Levante capitale dell’acciuga, 5000 cassette sbarcate dalle lampare

Genova. Il rischio, adesso, è di non riuscire a venderle tutte visto il calo dei consumi e visto che i ristoranti sono ripartiti non certo a regime, ma il passaggio dai pescatori ai grossisti è già avvenuto e adesso si tratta di portarle in tavola. Il carico di acciughe sbarcato questa mattina dalle lampare a Sestri Levante è stato davvero corposo.

Sulla banchina della località del levante sono state sbarcate 5.000 cassette di acciughe dalle lampare provenienti da Genova, La Spezia e Viareggio. Le circa 40 tonnellate di pesce sono state ritirate dai due grossisti sestresi Sestri Pesca e Mare Mosso che hanno distribuito metà del pescato in Liguria e alta Toscana, il rimanente lo hanno trasportato a Rimini.

La concentrazione di acciughe tra Portofino e le Cinque Terre ha fatto scendere il prezzo a 14 euro alla cassetta (8 chili) ai pescatori: vengono vendute al pubblico a 7 euro. Tra le novità sicuramente il prosieguo da parte delle pescherie delle consegne a domicilio come avveniva durante i mesi di marzo e aprile.

Pensare che l’avvio della stagione era stato in forse fino all’ultimo per via delle normative anti-Covid e dal blocco legato al lockdown.