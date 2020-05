Serteco Volley School, tra conferme e nuovi arrivi si delinea lo staff tecnico

Genova. Comincia a prendere forma il puzzle arancionero in vista della prossima stagione.

Dopo i saluti ai due coach Druetti e Noziglia, che la società ha ringraziato per il lavoro svolto augurando loro il meglio per il futuro, e la recente presentazione di Claudio Mattia, vengono riconfermati importanti tasselli che compongono lo staff tecnico della Serteco Volley School.

Elena Rossi coordinerà tutto il settore giovanile; Marco Malaspina, assieme ai suoi vice, avrà la gestione dei centri scuola volley sino all’Under 12; Alessandro Domenici avrà la supervisione sino alla Under 15 e Tatiana Cafasso seguirà le giovanili Under 15 e Under 17 assieme ai tanti viceallenatori, in attesa di ufficializzare i nuovi arrivi.

Commenta con soddisfazione il presidente Giorgio Parodi: “La rivoluzione in casa arancionera ci voleva, ormai siamo la prima realtà importante in Liguria. Serteco-Olympia conta due Serie B femminile, una C regionale, una D regionale e un grande numero di gruppi giovanili. Lavorare con la stessa mentalità è la base del progetto e chi ci crede è il benvenuto”.