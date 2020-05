Genova. Questa mattina i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a Pedemonte di Serra Riccó, in via Grone, per il recupero di una vettura precipitata in una scarpata mentre il guidatore, per fortuna, non era nell’abitacolo.

L’auto, per un probabile guasto al freno a mano o a causa di una semplice ma fatale distrazione, si è mossa sino a precipitare nel vuoto, atterrando nel giardino di un palazzo.

Il conducente era sceso a chiudere il box e impotente ha assistito all’inesorabile avvenimento, che, per fortuna, non ha coinvolto altre persone o passanti. Grazie all’uso dell’autogrù i vigili hanno riportato sulla strada il mezzo incidentato.