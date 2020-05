Serie D: Luca Tabbiani e Vincenzo Cammaroto confermati alla guida del Fiorenzuola

Genova. Anche nella prossima stagione in Serie D il Fiorenzuola sarà guidato da una coppia ligure. La società emiliana ha annunciato ufficialmente di aver trovato l’accordo per la sottoscrizione del prolungamento di contratto che la lega all’allenatore Luca Tabbiani e al viceallenatore Vincenzo Cammaroto per la stagione sportiva 2020/2021.

Tabbiani, genovese, classe 1979, ha iniziato ad allenate nel 2014, al Vado. In seguito, ha guidato Lavagnese, Savona e ancora Lavagnese, prima del passaggio al Fiorenzuola, con cui, in questa stagione, occupava la seconda posizione nel girone D della Serie D, con 44 punti totalizzati nelle 24 partite disputate, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Cammaroto, classe 1983, sammargheritese, ex difensore, ha terminato la carriera calcistica due anni fa. Già in quell’anno, al Sestri Levante, aveva ricoperto il ruolo di giocatore-allenatore. Poi, dopo una stagione da analista alla Lavagnese, il passaggio al Fiorenzuola come secondo di Tabbiani.

“A seguito dell’incontro tenutosi nella sede dell’US Fiorenzuola 1922 con il presidente Luigi Pinalli – scrive il club rossonero in una nota – è emersa la volontà consensuale di poter continuare il lavoro svolto anche nella prossima stagione. La società augura a Luca e Vincenzo buon proseguimento del lavoro svolto nella scorsa stagione con la maglia dell’US Fiorenzuola 1922”.