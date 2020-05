Serie C femminile, Admo Volley: Simone Cremisio sarà il nuovo allenatore

Lavagna. La scuola federale di pallavolo Amis-Admo è pronta a ripartire. La dirigenza è al lavoro in attesa delle direttive riguardo la ripresa dell’attività ed i protocolli che permetteranno di svolgere le attività in piena sicurezza.

La speranza è quella di poter riprendere a pieno ritmo a partire dalla prossima stagione sportiva. Non si esclude, se ce ne saranno le condizioni, una ripartenza nel periodo estivo.

Dopo quasi due mesi di chiusura forzata in maniera graduale si comincia a programmare la ripartenza: la prima novità arriva dal settore femminile. L’Admo Volley saluta e ringrazia per l’ottimo lavoro svolto nelle ultime due stagioni il tecnico Claudio Mattia, accasatosi in Serie B2 alla Serteco Volley School.

La guida tecnica della prima squadra targata Admo Volley sarà affidata a Simone Cremisio, coadiuvato da Lara Mannino nel ruolo di viceallenatore. Queste le parole di mister Cremisio: “Sono felice di poter lavorare con un gruppo di ragazze cresciute nel nostro settore giovanile, ragazze che conosco molto bene e che, nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato grande entusiasmo e messo in evidenza ottime qualità tecniche. Il gruppo ha disputato due splendide stagioni guidate in panchina da un grande allenatore e grande amico come Claudio Mattia, capace di creare un ottimo ambiente di lavoro. L’appoggio di Lara mi permetterà di lavorare al meglio sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della ricerca dei giusti equilibri all’interno del gruppo-squadra”.

La squadra continuerà ad essere seguita da Marco Dalmaso, da anni figura di riferimento di tutto il settore femminile promozionale ed agonistico: “Sono molto contento della scelta fatta, con Simone e Lara condivido l’organizzazione generale di tanti aspetti societari e questa sarà l’occasione per stare un po di più insieme anche in palestra. Penso che insieme potremo dare un forte impulso a tutto il settore, ponendo la prima squadra come punto d’arrivo e di riferimento per le nostre giovani pallavoliste che crescono anno dopo anno nelle squadre giovanili”.

Anche Lara Mannino esprime la sua gioia per il nuovo incarico: “Mi fa piacere far parte di questo gruppo, alcune ragazze sono state mie ex compagne di gioco con le quali ho condiviso tante grandi battaglie come proprio la promozione in Serie C. Per anni ho giocato in quella squadra e ora poterne fare di nuovo parte, anche se in un ruolo diverso, mi rende davvero orgogliosa. Spero di trasmettere alle giovani che oltre all’aspetto tecnico in questo sport meraviglioso è importante metterci il cuore!”.