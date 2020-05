Genova. Un grave incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla sopraelevata, nella corsia verso ponente, quando uno scooter ha tamponato violentemente un’auto in corsa.

Ad avere la peggio il guidatore e il passeggero della moto, che sono stati sbalzati per diversi metri; visto il traffico sulla strada, i soccorsi sono dovuti accedere contro mano, ovviamente scortati dalle auto della polizia locale.

Foto 2 di 2



I due ragazzi sono stati portati in codice rosso al San Martino per dinamica con diversi traumi dovuti alla caduta, ma non sarebbero in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni per il traffico cittadino, con la corsia in direzione ponente completamente bloccata.