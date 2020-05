Scomparso da 4 giorni da Marassi, ricerche in corso nella zona di Sant’Eusebio

Genova. Vigili del fuoco e soccorso alpino questo pomeriggio stanno perlustrando la zona di ponte Carrega e e le alture di Sant’Eusebio in Valbisagno alla ricerca di un uomo scomparso dalla sua abitazione di via Canevari nella giornata di domenica.

L’uomo, Andrea Calabrese, 49 anni, i cui famigliari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, avrebbe deciso volontariamente di allontanarsi da casa.

Secondo quando appreso il 49enne avrebbe lasciato alcuni biglietti e messaggi spiegando di volersi allontanare da tutti e tutto. Se non sono espliciti eventuali propositi suicidi, ovviamente l’apprensione dei famigliari è molta in queste ore. In un primo tempo le ricerche sono state diramate alle forze dell’ordine in tutto il Paese pensando che l’uomo potesse aver lasciato la città.

Da questa mattina, invece, dopo che l’auto è stata ritrovata in zona ponte Carrega, sono stati attivate ricerche circoscritte da parte del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e delle unità cinofile sulle alture circostanti la zona dove è stata ritrovata l’auto.