San Quirico, lavori al voltino sempre allagato. Strada chiusa fino ad agosto, la protesta dei commercianti

Genova. Se c’è un cosa certa a Genova, è che quando piovono due gocce, il voltino di San Quirico si allaga, e la strada viene chiusa al traffico. Ecco, questa certezza potrebbe diventare un ricordo: partiranno questa sera, infatti, i lavori di messa in sicurezza del passaggio, con relativa sistemazione idraulica.

Una bella notizia, non per tutti però: i lavori, che prevedono la chiusura della strada h24, hanno una durata prevista fino ad agosto e i commercianti di San Quirico son già sul piede di guerra per quello che potrebbe essere e per le modalità di preavviso, praticamente nullo.

Secondo quanto denunciato da alcuni esercenti, una così lunga chiusura della strada non era stata preventivata, e rischia di mettere a rischio molte attività, uscite già “a pezzi” da questo periodo di quarantena. Da qui la mobilitazione: “Solo oggi sappiano che la strada riaprirà il 7 agosto – spiegano – ma chiediamo si possa trovare un modo per lavorare solamente di notte, lasciando quindi il passagio aperto di giorno, oppure un sostegno economico per i negozi che hanno aperto lo scorso 18 maggio dopo mesi di chiusura imposta, e che rischiano di non farcela”.