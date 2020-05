San Fruttuoso, tenta la rapina minacciando con un coltello, allontanato dalla reazione della donna

Genova. Alle ore 6 e mezza di questa mattina, i carabinieri sono intervenuti in soccorso di una 60enne genovese rimasta vittima poco prima di un tentativo di rapina in via G.B. d’Albertis, a San Fruttuoso.

La donna ha riferito di essere stata avvicinata da un soggetto di giovane età, di verosimile origine sudamericana, che dopo averla trattenuta per un braccio e minacciata con un coltello le intimava di consegnargli il denaro.

Ma la reazione della vittima è stata determinante: le sue urla sono sono state sufficienti a mettere in fuga l’aggressore, che desisteva dal suo intento. Sono scattate le indagini per risalire all’autore del tentativo di rapina.