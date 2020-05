San Fruttuoso, spintoni e schiaffi alla fidanzata che vuole lasciarlo: denunciato 35enne genovese

Genova. Urli, spintoni e schiaffi nei confronti della fidanzata che ha chiamato la polizia dopo essere fuggita di casa.

E’ successo in un appartamento di via forte santa Tecla. L’uomo, un 35enne genovese, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui, secondo la denuncia della ragazza, abusava da tempo, la picchiava e la inseguiva ovunque.

Il rapporto tra i due, cominciato 5 anni fa, si era via via deteriorato: la situazione sarebbe esplosa nel periodo del lockdown.

La ragazza, una 30enne genovese, è stata condotta in un appartamento protetto. L’uomo denunciato per maltrattamenti in famiglia.