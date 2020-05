San Fruttuoso, forza la porta di un appartamento e minaccia di morte i carabinieri: arrestato

Genova. Ha cercato insieme a un complice di occupare un appartamento di Arte in via Malfante a San Fruttuoso.

Protagonista un siciliano di 46 anni. E’ successo ieri sera. All’arrivo dei militari il 46enne li ha minacciati di morte e aggrediti.

E’ stato arrestato per resistenza e denunciato per concorso in danneggiamento di edificio pubblico, invasione di terreni e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso, unitamente al complice, un russo di 34 anni.

L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi.