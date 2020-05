San Fruttuoso, a fuoco camper, auto e vegetazione: boati e fiamme alte diversi metri

Genova. Un grosso incendio ha coinvolto diversi mezzi in sosta questa sera in via Malfante, sulle alture di San Fruttuso, poco dopo le 21.

Secondo le prime testimonianza le fiamme potrebbero essere scaturite da un quadro elettrico, incendiando un camper in sosta a pochi centimetri. Da lì il rogo si è velocemente propagato ad altre auto limitrofe e alla vegetazione circostante.

Molte le segnalazioni degli abitanti, spaventati da fiamme alte diverse metri e da esplosioni probabilmente provenienti o da una bombola di gas del camper o dallo scoppio degli pneumatici. L’incendio è stato domato in un paio d’ore. Non si registrano feriti.

(Foto e video di Zuvie Levi Moeller)