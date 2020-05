Sampierdarena, aggrediscono e tentano di rapinare un portapizze: denunciati

Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno denunciato un cittadino moldavo di 36 anni e un romeno di 19, entrambi incensurati, per tentata rapina in concorso e ubriachezza.

Ieri sera, dopo aver consumato alcune bevande acquistate in una pizzeria in via Buranello i due si sono allontanati lamentandosi per quanto pagato, poi, tornati sul posto hanno aggredito un 25enne, impiegato dal locale per le consegne a domicilio, colpendolo al volto nel tentativo di derubarlo del telefono cellulare.

Al termine del parapiglia, che fortunatamente non ha avuto particolari conseguenze per il giovane, i due aggressori sono nuovamente scappati venendo poi rintracciati e fermati sulla base delle indicazioni fornite da chi aveva assistito alla scena. Per loro è scattata anche la sanzione per la violazione delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia Covid-19.