Sampdoria: Barreto saluta dopo cinque stagioni in blucerchiato

Genova. Barreto saluta la Sampdoria. La Società ha comunicato ufficialmente oggi di aver risolto consensualmente il contratto economico del centrocampista paraguayano. La rescissione era nell’aria da qualche tempo.

110 presenze e 5 gol con i blucerchiati in cinque stagioni, Barreto era stato un elemento importante per la Sampdoria nei campionati 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 con 30, 32 e 28 presenze. Gli infortuni successivi non hanno aiutato il giocatore nel recuperare il ruolo da titolare.

Giocatore serio e corretto, molto professionale, ha dimostrato sempre molto impegno dentro e fuori dal campo. La Sampdoria lo ringrazia e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera.

Intanto al Mugnaini prosegue la preparazione della Sampdoria. Claudio Ranieri ha diviso la rosa blucerchiata in due gruppi, impegnati tra sviluppo della forza ed esercitazioni tattiche per reparti. Domani, giovedì, sempre al mattino è in programma una nuova sessione di allenamento.