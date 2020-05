Genova. Aria fresca da est interesserà la Liguria in questi giorni, mantenendo condizioni moderatamente instabili nelle zone interne durante il pomeriggio con basso rischio di sconfinamenti lungo le coste, dove il tempo dovrebbe restare asciutto.

Secondo le previsioni dei meteorologi di Limet per oggi è prevista nuvolosità sparsa al mattino senza conseguenze e in via di attenuazione lungo le coste.

Nel pomeriggio formazione di temporali sull’Appennino centro-orientale e Alpi Liguri, con basso rischio di sconfinamenti in costa. Attenuazione dei fenomeni in serata su tutta la regione.

I venti saranno deboli da sud, mari poco mossi.