Ryanair e le altre, all’aeroporto di Genova si torna a volare: dal 1 giugno anche all’estero

Genova. I biglietti sono già in vendita sul sito e anche se non si deve partire la cosa profuma di normalità. La compagnia aerea Ryaniar ha annunciato che dal 1 luglio tornerà a operare il 90% delle tratte con il 40% dei voli. Questa decisione riguarda anche l’aeroporto di Genova dove ritornano, dal 1 luglio, i voli da e per Londra e da e per Bari.

Al momento il Cristoforo Colombo sta gestendo un solo volo giornaliero, quello Alitalia da e per Roma, oltre a diversi cargo. Ma nelle prossime settimane altre compagnie, oltre alla low cost irlandese, si aggiungeranno alla lista di quelle che si rimetteranno in gioco.

Per esempio sul sito Volotea è possibile acquistare voli da e per Palermo a partire dal 29 maggio, o per Alghero a partire dal 14 giugno. Anche su Madrid si potrà tornare a volare con Volotea a partire dal 29 maggio.

Klm riprenderà a operare il volo diretto da Genova a Parigi a partire dal 1 giugno, con possibilità di scalo per raggiungere l’altra destinazione, Amsterdam (ancora non si può acquistare il volo diretto sulla città olandese). Lufhtansa tornerà a volare su Francoforte da e per il Colombo, sempre dal 1 giugno.

Come si volerà? Al momento non ci sono indicazioni precise: i sedili distanziati o girati e i divisori in plexiglass all’interno dell’aeriomobile sembrano essere più che altro ipotesi giornalistiche. Possibile che il riempimento possa essere limitato, come accade sull’autobus. Sicuramente, come prescritto anche dalle recenti normative, sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Ci saranno termoscanner per misurare la temperatura prima di salire a bordo, come già sono attivi da settimane all’aeroporto di Genova, saranno messi a disposizione igienizzanti e si cercherà di favorire tutte le operazioni che si possano svolgere on line, come il check-in.