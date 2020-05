Rissa in via Donghi, in due finiscono all’ospedale: tre arresti

Genova. Qualche birra di troppo in strada e una rissa che ha mandato due dei tre protagonisti in ospedale e si è conclusa con l’arresto di tutti e tre da parte dei carabinieri della Stazione di San Fruttuoso.

E’ successo ieri sera in via Donghi. Protagonisti tre cittadini romeni, di età comprese tra i 47 ed i 57 anni, tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio.

Sotto l’abitazione di uno di loro i tre uomini hanno iniziato a picchiarsi. La rissa è verosimilmente scoppiata per futili motivi, che comunque nessuno dei protagonisti ha inteso esplicitare ai militari operanti, agevolata anche da qualche bicchiere di birra di troppo.

Due romeni sono stati accompagnati presso il pronto soccorso del Galliera e del San Martino, venendone dimessi con una prognosi di tre giorni ciascuno per i traumi riportati. Stamani il processo per direttissima.