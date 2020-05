“Ripartiamo dall’estate”: una giornata speciale alle piscine di Albaro, Sciorba e Pra’

Genova. Un sabato speciale. Un “sabato splash“. Una giornata di festa per gli utenti delle piscine genovesi di Albaro, Sciorba e Pra’. I tre importanti punti di riferimento genovesi “aprono” le piscine estive e regalano ai propri utenti una giornata “omaggio” per tornare a vivere la propria piscina e scoprirne i nuovi percorsi in tutta sicurezza.

“È un modo per riscoprire l’impianto con le nuove disposizioni di sicurezza – spiega Luca Baldini, direttore delle Piscine di Albaro – e rivivere la sua originaria bellezza grazie anche alle piccole e grandi manutenzioni effettuate in questo periodo. E soprattutto è l’occasione per incontrarsi di nuovo”.

“Ripartiamo insieme e in sicurezza – aggiunge Luca Carlassare, direttore di Piscine Sciorba -. Diamo così il bentornato a tutti i nostri abbonati che ci hanno aspettato in questo periodo di chiusura. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 nella vasca indoor di Sciorba offriamo un pomeriggio di nuoto libero in omaggio”.

Anche a Pra’ è tutto pronto per una estate ricca di attività e nuove idee. “Abbiamo riaperto seguendo tutti i protocolli di sicurezza e contingentando gli accessi – spiega Marco Ghiglione, responsabile della Piscina I Delfini di Pra’ – e ci avviamo pertanto ad iniziare un’estate particolare. Sabato, dalle ore 10 alle 18, saremo lieti di omaggiare a tutti i nostri iscritti un assaggio di stagione estiva per ringraziarli della fiducia che quotidianamente ci hanno dimostrato. Cercheremo di rasserenare i prossimi mesi riorganizzando corsi nuoto, fitness e dando vita ad un centro estivo che inaugurerà il nuovo campo di atletica”.

Le piscine della Liguria, nel momento di massimo difficoltà, hanno saputo fare rete e fondare il movimento Insieme si vince. In questo solco si inserisce questa iniziativa di Albaro, Sciorba e Pra’. Tre piscine importanti e molto frequentate che hanno deciso di concordare una giornata di festa per i rispettivi utenti.

La prenotazione è obbligatoria. Per Albaro tutte le indicazioni sono visibili al link www.piscinedialbaro.com/sabato-30-maggio-ripartiamo-dallestate. Per nuotare alla Sciorba sabato pomeriggio è possibile prenotare tramite la app o via telefono allo 0108380764. Info su www.piscinesciorba.com. Prenotazione necessaria anche alla piscine di Pra’, informazioni sul sito www.gsaragno.net.