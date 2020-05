Riapre la piscina del Porto antico: ingressi su prenotazione, addio al tuffo in pausa pranzo

Genova. Una buona e una cattiva notizia per i genovesi del centro storico che ogni estate affollano spesso con gli asciugamani appiccicati la piscina del Porto antico. La buona notizia è che la piscina riapre il 1 giugno, la cattiva, come ci si poteva aspettare, è che la normativa anti Covid impone nuove regole per l’accesso. Niente da fare per esempio per chi era abituato all’oretta di sole accompagnata da un bagno rinfrescante, magari in pausa pranzo così come per chi magari decideva all’ultimo secondo.

Per essere certi di poter accedere alla piscina quest’anno occorrerà prenotare il posto. La prenotazione deve essere fatta preferibilmente sul sito www.piscinaportoantico.it, oppure al telefono (3452983744). Arrivare direttamente in piscina invece è sconsigliabile perché si rischia di fare il viaggio a vuoto.

Cambiano anche gli orari con solo due fasce di accesso che corrispondono al altrettanti turni: alla mattina dalle 9 alle 14 oppure al pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30. In mezzo i gestori provvederanno alla sanificazione degli spazi.

Si potrà prenotare mezza giornata o tutto il giorno (ma è comunque obbligatorio uscire tra le 14 e le 14.30). Addio quindi all’opzione pausa pranzo tanto apprezzata da chi lavora in centro. Per gli adulti la mezza giornata costerà 8 euro, il giorno intero 13. Gli affitti di lettino e ombrellone costeranno 4 euro per mezza giornata e 7 il giorno intero.

Riprenderanno anche i corsi di acquagym anche questi solo su prenotazione.

Tutti i dettagli sono reperibili sul sito della piscina.