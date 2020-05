Riapertura Regioni, il ministro Boccia: “Se riparte la mobilità sarà senza distinguo”

Roma. Continua il dibattito tra Regioni e Governo sulla riapertura dei confini tra le Regioni, tra chi come il governatore ligure è pronto ad accogliere a braccia aperte i turisti lombardi, e chi soprattutto al Sud chiede cautela.

“Nei prossimi giorni con l’ultimo click che riporterà il Paese a muoversi ci dovrà essere anche quello del buonsenso – ha commentato questa mattina il ministro agli affari regionali Francesco Boccia in audizione in Commissione parlamentare sul Federalismo fiscale – Se tutte le regioni ripartono ripartono senza distinzioni sul profilo dei cittadini di ogni regione, la distinzione tra cittadini di una città rispetto all’altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo”.

Per Boccia “Cosa diversa è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione. E anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti”.



Il ministro in aula ha anche sottolineato che comunque in ogni decisione peseranno le indicazioni degli esperti.