Riaperto il casello di Genova Est, conclusi i lavori sulla galleria Campursone II

Genova. Si sono conclusi i monitoraggi e i relativi lavori di ripristino della Galleria Campursone II di Genova sulla A12, in cui era in atto un pesante decadimento strutturale. I ritardi nella sistemazione si sono verificati anche a causa di un guasto improvviso a una pompa di iniezione dei materiali necessari per completare gli interventi di ripristino e riaprire al traffico il tratto.

Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Il traffico nella tratta dove è situato il tunnel è stato riaperto stamane, a partire dalle 6.

Di conseguenza, anche il casello di Genova Est è tornato pienamente operativo dopo la chiusura di venerdì scorso e i pesanti disagi al traffico conseguenti.

Autostrade per l’Italia in una nota ringrazia gli automobilisti e la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per i disagi di questi giorni.

Disagi che non mancheranno per le attività in programma su altri tratti della viabilità autostradale: dalle 21 di lunedì scorso sulla A7 Serravalle-Genova, è chiuso il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante, per chi proviene da Milano (l’alternativa per chi proviene da Milano, è l’uscita alla stazione di Genova Ovest, per poi rientrare dalla stessa, fino a raggiungere la A12 Genova-Sestri Levante).