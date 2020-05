Rete ciclabile, Bucci: “Lunedì pronto primo lotto tra De Ferrari e Boccadasse”

Genova. L’obbiettivo finale è arrivare a oltre 130 chilometri di piste ciclabili o parzialmente ciclabili, ma si comincia con un primo lotto, come era stato anticipato nei giorni scorsi. Ma si comincia. Nonostante dal governo arrivino battute d’arresto sull’altra partita, quella degli incentivi fino a 500 euro per l’acquisto di una bici o di un mezzo “ecosostenibile”.

Inizieranno da venerdì sera i lavori di tracciatura del primo lotto di percorso ciclabile a Genova, concordato tra Comune e associazioni nell’ambito del piano di “mobilità dolce” elaborato in vista della fase 2. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci questa sera durante la conferenza stampa nella sala trasparenza della Regione.

“Abbiamo già un piano preciso e fatto bene per un percorso completamente in sede protetta – spiega – si partirà con il tratto tra la Fiumara e Boccadasse, già da lunedì vogliamo essere pronti con la parte tra De Ferrari e Boccadasse e la settimana successiva con quella tra Boccadasse e la Fiumara”. Il percorso, destinato a biciclette normali, biciclette elettriche ma anche monopattini e monoruota, sfrutterà in parte piste ciclabili già esistenti e in parte sarà ricavato limitando lo spazio dedicato alle auto.

“Abbiamo visto che si può fare senza troppi disagi – continua Bucci – è vero, è un piano abbastanza aggressivo, ma vogliamo essere aggressivi, vogliamo davvero che esista un’alternativa al trasporto pubblico che non sia l’auto privata”. Il piano di rete ciclabile a Genova non si fermerà qui: “Vogliamo passare successivamente all’estensione su Valpolcevera e Valbisagno”.