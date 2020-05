Regionali, Toti chiede il voto a luglio ma i Verdi insorgono: “Impossibile raccogliere le firme”

Genova. “Toti trovi una soluzione al problema oppure saremo costretti a impugnare la convocazione delle elezioni regionali presso il tribunale amministrativo per violazione delle disposizioni di legge”. Per ora il problema non c’è, visto che il decreto legge – ancora da convertire – prevede di andare al voto non prima del 15 settembre. Ma intanto in Liguria c’è chi mette le mani avanti e si scaglia contro il governatore che vuole aprire le urne in estate, così come gli altri colleghi in scadenza di mandato.

A sollevare la questione sono i Verdi per bocca dei coordinatori Angelo Bonelli e Danilo Bruno. “La parola d’ordine è votare a fine luglio e Toti non si pone il problema di garantire il corretto espletamento delle procedure previste dalla legge in materia di presentazione delle liste. Votare a luglio significherebbe raccogliere le firme, autenticate da un notaio o cancelliere, entro il 20 di giugno”, fanno notare.