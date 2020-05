Recco e Camogli, due notti senz’acqua per lavori urgenti alla rete idrica

Genova. Iren comunica che, a causa di lavori urgenti di riparazione della rete di distribuzione idrica, dalle ore 21 del 27 maggio alle ore 6 del 28 maggio, nonché dalle ore 21 del 28 maggio alle ore 6 del 29 maggio 2020 verrà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Recco:

• Via Roma (civici compresi tra la Chiesa del Suffragio e l’incrocio con Via Fiume)

• Salita Liceto

• Salita Privata Sant’Antonio

• Piazzale Mazzini

• Via XX Settembre

• Via Gerolamo Speroni

• Salita Speroni

• Via Privata Mimose

• Via Privata Palme

• Salita Priaro

• Salita Colle degli Ulivi

• Via Vittorio Veneto

• Via Treganega Alta

• Via Treganega Bassa

• Scalinata Picasso

Negli stessi orari sarà altresì sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Camogli:

• Via Ruffini

• Piazza Don Minzoni

• Via Schiaffino

• Piazza Don Bosco

• Calata Castelletto

• Salita Priaro

• Via della Repubblica

• Via Garibaldi

• Via al Molo

• Scalinata Ansaldo

• Via XX Settembre

• Via Cuneo

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.