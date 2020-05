Rari Nantes Camogli, buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Camogli. “Camogli e la Rari Nantes Camogli. Un binomio imprescindibile che ci gratifica e ci rende il cuore pieno d’orgoglio. L’affetto che tutto il paese ha sempre riservato per la nostra società è un privilegio impagabile che custodiamo gelosamente nel nostro cuore”. Così il sodalizio di pallanuoto commenta il buon esito che ha avuto la raccolta fondi, lanciata per dare un aiuto concreto alla cittadinanza in questo periodo di emergenza.

“Noi, nel nostro piccolo – proseguono i portavoce della Rari Nantes Camogli -, abbiamo sempre cercato di lavorare al meglio con serietà e professionalità, per offrire il servizio migliore e, perché no, regalarvi qualche ora di divertimento. Adesso, però, ci sembrava giusto fare qualche cosa di più e aiutare concretamente chi davvero ha bisogno“.

“Grazie alla piena sinergia con il Comune, è stato effettuato il bonifico che ha come obiettivo quello di sostenere, con l’acquisto di buoni spesa, le famiglie in difficoltà. È una goccia nel mare, ma ci sembrava doveroso scendere in campo al fianco di chi ha bisogno. Questa è Camogli, questa è la Rari Nantes Camogli. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato in questa raccolta – concludono -. Uniti torneremo a sorridere“.