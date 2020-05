Rapina a mano armata ai danni di un tassista, arrestato 25enne genovese

Genova. E’ ritenuto il responsabile di una rapina a mano armata ai danni di un tassista genovese avvenuta lo scorso 21 marzo. Per questo la squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico di un 25enne pregiudicato italiano.

Il 25enne, in base a quanto emerso dalle indagini, quella notte intorno all’una, dopo essere salito a bordo del taxi in sosta in piazza Acquaverde, aveva minacciato il conducente con un oggetto appuntito, per farsi consegnare il cellulare.

Dopo la consegna il giovane era fuggito, tuttavia le indagini svolte dalla squadra mobile hanno consentito di individuarlo e ricostruirne le responsabilità. L’uomo, già noto alla Polizia, è stato rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari,