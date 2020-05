Quezzi aspetta da 5 anni la riapertura di questa passerella: “Montata da un anno e mezzo, cosa aspettano?”

Genova. Sono pochi metri in lunghezza e ancora meno in larghezza, è al suo posto, teoricamente pronta per essere utilizzata, ma due grate metalliche e dei jersey impediscono il transito dei pedoni. Off limits da 5 anni, prima per problemi di staticità, e dal settembre 2018, nonostante i lavori, la passerella che da via Pinetti porta in via Ammarengo, è un’incompiuta quasi da manuale.

Siamo nel quartiere di Quezzi. I cittadini non sanno se il problema della mancata apertura sia questione di collaudi mancanti, né se si attenda di installare alcuni dissuasori per evitare il transito di moto e piccole auto. Quello che importa loro è poter usare quella struttura che, così com’è, rappresenta solo un motivo di frustrazione e uno spreco di denaro pubblico. Chiedono al Comune di sbloccare la situazione e intervenire una volta per tutte. Non solo, qualcuno fa notare il pessimo stato in cui versa il marciapiede lato via Ammarengo e chiede di intervenire per evitare cedimenti.

I residenti della zona – sempre a proposito di incompiute – vorrebbero anche vedere ultimati i lavori di realizzazione di un giardino nei pressi del capolinea del 47, in prossimità dell’ascensore di Quezzi, opere accessorie legate allo scolmatore del Fereggiano.