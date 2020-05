Questura, il capo di Gabinetto Delia Bucarelli promossa vicario a Bergamo

Genova. Il capo di Gabinetto della Questura Delia Bucarelli lascia Genova. Il primo dirigente è stato infatti promosso a questore vicario a Bergamo.

Nata a Napoli 52 anni fa, due figli universitari, Delia Bucarelli ha cominciato il suo percorso da giovanissima frequentando l’Istituto Superiore di Polizia fino al 1991 quando è approdata a Genova, dove è stata subito impiegata come funzionario di turno alle volanti.

Ha proseguito la sua formazione presso la Divisione Amministrativa e Sociale ricoprendo il ruolo di vicedirigente, assegnata poi al comando del Commissariato Foce ed in seguito a quello di Pré e di Cornigliano dove si è distinta per come ha affrontato rispettivamente il fenomeno della microcriminalità nel centro storico e delle bande giovanili sudamericane.

A completamento della sua formazione non potevano mancare l’Ufficio Personale e, dopo la promozione a Primo Dirigente, anche la dirigenza dell’U.P.G., del Commissariato Centro e dell’Ufficio Immigrazione. Dopo una parentesi nel 2011 come vice capo di Gabinetto, è ritornata nel 2018, questa volta come capo.