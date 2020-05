Pro Recco, Vincenzo Renzuto Iodice non rinnova

Recco. Tre movimenti in uscita in casa Pro Recco, che continua nello sfoltimento della rosa.

Il contratto di Vincenzo Renzuto Iodice (nella foto) non sarà rinnovato. Con la calottina biancoceleste il centrovasca nato a Napoli l’8 aprile 1993 ha conquistato scudetto e Coppa Italia, segnando 68 gol nelle tre competizioni disputate. “Il club ringrazia sinceramente Vincenzo per l’impegno dimostrato nelle due stagioni con la Pro Recco e gli augura il più grande in bocca al lupo per un proseguimento di carriera all’altezza delle sue qualità sportive e umane” scrive la società recchelina.

Due giocatori vanno in prestito alla Rari Nantes Savona: si tratta del portiere classe 1998 Francesco Massaro e del centrovasca classe 1994 Andrea Fondelli.