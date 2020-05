Pro Recco, Felugo: “Gabi allenatore moderno”

Recco. Sabato di annunci importanti in casa Pro Recco: c’è un nuovo timoniere sulla tolda biancoceleste.

Ecco, a tal proposito, le parole del presidente Maurizio Felugo: “Gabi Hernández è un allenatore moderno, con idee, personalità ed esperienza internazionale: le sue squadre hanno sempre avuto una precisa identità di gioco. Lavoreremo per affidargli una formazione altamente competitiva, più contenuta nel numero dei giocatori per privilegiare l’aspetto della compattezza, in coerenza con il momento storico di grandi sacrifici che stiamo facendo e allineandoci al gruppo a cui apparteniamo con orgoglio. Gli diamo il benvenuto a distanza con la speranza di accoglierlo quanto prima a Recco: vorrebbe dire aver ritrovato la normalità ed essere tornati a giocare a pallanuoto, quello che più amiamo”.