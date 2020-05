Pro Recco, Andro Buslje non rinnova

Recco. La Pro Recco ha reso noto che l’accordo annuale con il giocatore Andro Buslje è scaduto e non verrà rinnovato.

Il capitano della Croazia, nato il 4 gennaio del 1986, era approdato in biancoceleste il 28 giugno scorso. Cresciuto ed affermatosi nella squadra della sua città, lo Jug Dubrovnik, aveva poi giocato per tre stagioni con l’Olympiacos; quindi la breve esperienza in Liguria.

“Il club ringrazia Buslje per l’impegno profuso e gli augura un proseguimento di carriera brillante e ricco di soddisfazioni” scrive la dirigenza recchelina.