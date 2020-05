“Prima il popolo, non i profitti”: striscioni di Potere al popolo sotto la Prefettura

Genova. Piccolo presidio con un striscioni ieri pomeriggio davanti alla Prefettura di Genova. A organizzarlo alcuni militanti di Potere al popolo per protestare contro l’insufficienza delle misure destinate ai lavoratori contenute nel cosiddetto decreto Rilancio. I manifestanti sono rimasti a distanza di sicurezza e per poco tempo sotto il palazzo del Governo. Sul posto la Digos.

“Migliaia di lavoratori sono ancora in attesa della cassa integrazione e nel frattempo devono far fronte a bollette, affitti da pagare e spese fisse in generale – spiega Potere al popolo in una nota – partite IVA e piccoli commercianti dovranno chiudere a causa di un calo della domanda senza precedenti.

“Siamo di fronte ad una crisi sociale epocale ma sembra che il governo e la classe politica locale siano più interessati a lanciare proclami mediatici, non rendendosi conto del fallimento di sistema. Per una crisi di questa portata servono risposte di pari livello – concludono i lavoratori – a partire dal rimettere al centro i bisogni di chi davvero produce la ricchezza di questo paese, cioè lavoratori e lavoratrici”.