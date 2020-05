Prima Categoria, cambio alla guida della Pro Pontedecimo

Genova. Cambio alla guida della Pro Pontedecimo, reduce dal quattordicesimo posto nel girone C di Prima Categoria. Nella stagione 2020/21 Paolo Boccardo non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra.

“Io, tutto il consiglio e tutta la società lo ringraziamo di cuore per la professionalità e la serietà dimostrata e per gli ottimi risultati ottenuti, non dimenticando l’enorme sacrificio fatto per essere presente il più possibile al fianco dei nostri ragazzi nonostante che gli impegni di lavoro lo portassero per lunghi periodi fuori regione” dichiara il presidente Paolo Raganini.

“Mister Boccardo resterà con noi con mansioni diverse in quanto membro fondamentale della nostra società – prosegue -. Nell’ottica di permettere a tutti nostri tecnici che ne hanno i requisiti e le competenze di arrivare ad allenare la prima squadra, la prossima stagione il nuovo allenatore sarà Carlo Danovaro, mister con all’attivo già numerose esperienze di prima squadra e da molti anni nell’organico del nostro settore giovanile, alla guida dei 1998, dei 2005, dei 2007. Ad entrambi auguriamo il meglio, sempre naturalmente con il granata addosso e nel cuore”.