Premio fotografico Nicali-Iren: ecco i venti finalisti

Grande partecipazione anche “social” per l’ottava edizione del Premio fotografico Nicali-Iren. Sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport, per le 338 fotografie in gara, sono arrivati in tre settimane ben 16.730 “Mi Piace”.

I venti autori più cliccati approdano così alla fase finale e ora sarà la giuria di qualità, composta da rappresentanti di Stelle nello Sport, Coni Liguria, Coni Genova, CIP Liguria, Panathlon Distretto Italia, Miur, Ussi, Porto Antico, Iren Luce Gas e Servizi e di un paio di testate giornalistiche, a definire le tre “bellissime”.

Per le prime tre foto classificate ci saranno altrettanti magnifici premi: un monopattino elettrico IrenGO, un viaggio GNV per quattro persone con auto in Sardegna o Sicilia e un orologio Nokia “Activity e Sleep Watch”.

È una foto “Genova Nuoto”, dal titolo “Volo sull’acqua”, a conquistare maggiormente l’attenzione della giuria popolare. Ben 750 “Mi Piace” per lo scatto di Maria Laura Casella. Dal nuoto all’handbike, con la foto di Vittoria Oliva capace di totalizzare 536 “Mi Piace”. “Piccoli tifosi”, scatto a tinte blucerchiate di Roberto Martinelli, raggiunge il terzo posto con 502 likes

In finale approdano anche Chiara Alberti (baskin/basket inclusivo con 458 voti), Stefano Privino (spartan race con 413), Fabrizio Barsacchi (calcio con 402), Manuela Veneziano (calcio con 360 voti), Laura Candelo (motonautica con 289), Silvia Di Salvatore (danza con 250), Veronica Dominici (sport d’acqua con 227), Serena Taccetti (beach volley unified Special Olympics con 226), Alice Borgini (canottaggio a sedile fisso con 220), Chiara Trentini (nuoto con 193), Claudia Torello (ginnastica con 192), Alessio Padovano (automobilismo con 179), Danila Ferretti (ginnastica con 178), Eleonora Ferrari (atletica Special Olympics con 171), Giulio Macchi (motociclismo con 167), Tijana Mladenovic (taekwondo con 163) e Claudia Atzori (sport equestri con 152).

Clicca qui per vedere le venti foto finaliste.

Da sottolineare la presenza di sedici discipline sportive differenti in finale e la forte rappresentanza delle discipline paralimpiche e special. La cerimonia di premiazione dei venti autori finalisti, con la comunicazione dei verdetti della giuria di qualità, si terrà entro fine giugno alla Casa delle Federazioni del Coni, a Genova.