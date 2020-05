servizio

Poste, prosegue la riapertura degli uffici cittadini: oggi attivi all’87%

In questi giorni infatti ha ripreso l’orario prolungato fino alle 19.05 il "Genova 19" in via Granello 7R e hanno ricominciato a funzionare dal lunedì al sabato altri 11 uffici

Più informazioni su poste

poste Genova