Porto, Movimento 5 stelle: “Più controlli per le navi contro inquinamento”

Genova. “Le navi in entrata al porto di Genova inquinano in maniera inaccettabile – dichiara la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria, Alice Salvatore – Le cose devono cambiare al più presto per il bene del delicato ecosistema della nostra Regione e per la salute di tutti gli abitanti, grandi e piccini”.

“Entro le 12 miglia dal porto bisogna imporre alle navi di cambiare il carburante utilizzato, con uno a basso tenore di zolfo (allo 0,1% come già avviene in tantissimi paesi del mondo), aumentando i controlli per verificare che i comandanti rispettino le regole”.

Ma non solo: “Dobbiamo diffondere e sistematizzare l’uso delle banchine elettrificate, cosicché le navi spengano i motori quando sono ferme nel porto, i cui fumi intossicano i centri abitati l’ambiente in maniera irreparabile, provocando gravi malattie alla popolazione – conclude – Un primo accordo è il “Genoa Blue Agreement”, firmato da un nucleo di operatori nel 2019, ma è fondamentale allargare i firmatari e promuovere queste nuove politiche per il bene del nostro porto e delle nostre acque.”