Pista ciclabile in corso Italia, il traffico è servito (ma nella strada parallela non c’è nessuno)

Genova. Esordio burrascoso, com’era prevedibile, per la nuova pista ciclabile in corso Italia che dà il via alla rete d’emergenza studiata da Bucci e Musso per indurre i genovesi a muoversi con bici o monopattini elettrici durante la fase 2 dell’emergenza coronavirus. Critiche a raffica per la corsia riservata che toglie spazio al traffico privato e a detta di molti mette a rischio gli stessi utenti, sia perché è sprovvista di un cordolo di protezione sia perché si trova esattamente tra la strada e i parcheggi delle auto.

La domenica pomeriggio ha portato con sé una delle conseguenze più ovvie: aumento del traffico in corso Italia, fino alla formazione di piccole code nei punti più critici. Nelle nostre immagini, tra l’altro, si notano alcuni scooter superare pericolosamente a destra per saltare la fila, passando proprio sulla pista ciclabile. Un fenomeno preoccupante se si pensa che in estate aumenterà di molto il flusso veicolare a causa delle numerose attrazioni (spiagge, ristoranti, gelaterie, la passeggiata stessa).

D’altra parte non si può fare a meno di notare come, mentre la promenade viene usata come arteria di scorrimento anche adesso che non lo è più, l’asse parallelo che passa a monte di corso Italia – cioè l’arteria di Albaro che prende il nome di via Rosselli, via Righetti, via Gobetti e via De Gaspari – risulta sostanzialmente vuoto. Due corsie per senso di marcia che raddoppiano esattamente la strada a mare dalla Foce (considerando via Barabino e la galleria Mameli) a Boccadasse quasi prive di traffico in entrambe le direzioni.

Il sindaco tira dritto: “I genovesi dovranno cambiare mentalità, nessuno pensa che esiste anche quella strada”, dice a margine della conferenza stampa in Regione. Anche perché la logica studiata dall’ufficio mobilità era proprio questa: sfruttare le vie parallele per ridurre l’impatto sul traffico veicolare.

Entro oggi (domenica) si prevede di terminare tutta la pista sulla carreggiata a monte, poi sarà la volta di viale Brigate Partigiane. La tratta Boccadasse-De Ferrari non sarà pronta domani perché la pioggia ha ritardato la verniciatura dell’asfalto. Ma l’obiettivo non cambia e dalla prossima settimana si inizierà a lavorare sul tratto Caricamento-Sampierdarena che richiede ancora qualche aggiustamento progettuale.

Tra le criticità riscontrate c’è anche l’abitudine che alcuni runner stanno prendendo di correre nello spazio tra la pista gialla e i parcheggi, concepito per consentire agli automobilisti di scendere dopo aver parcheggiato senza rischiare di investire i ciclisti. Così come le bici non possono salire sul marciapiede (a maggior ragione adesso che c’è la ciclabile), chi va a piedi non dovrebbe intralciare il percorso riservato ai velocipedi.