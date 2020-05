Piazza De Ferrari, presidio contro il 5g: “Stop alla sperimentazione umana”

Genova. “Stop 5g, stop alla sperimentazione umana” recita un cartello, qualcuno distribuisce un volantino per il resto il presidio di questo pomeriggio in piazza De Ferrari non ha particolari simboli di riconoscimento né qualcuno che con un microfono o un megafono spieghi esattamente il perché della manifestazione.

Sulla pagina facebook che convoca l’evento gli organizzatori spiegano che l’obiettivo della protesta è chiedere al Sindaco l’applicazione del principio di precauzione che consentirebbe una moratoria sullinstallazione della nuova tecnologia

“Chiediamo che venga applicato il principio di precauzione – scrivono -` come hanno fatto i sindaci di Arenzano, Bordighera, Noli, Varazze e altri 465 comuni italiani e per questo ci appelliamo a tutti i cittadini liguri”.