Peschereccio affonda in Darsena all’alba, uomo si salva tuffandosi in acqua

Genova. Nessuna conseguenza per l’uomo che era a bordo, che si è salvato tuffandosi in mare, ma per il vecchio peschereccio Maria Rosa non c’è stato granché da fare.

L’imbarcazione, molto vecchia, è affondata in Darsena all’alba di questa mattina.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e la Capitaneria di Porto.

Le prime ipotesi sull’affondamento embrano propendere per qualche falla dovuta proprio alla vetustà della barca.