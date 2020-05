Pescatore cade sugli scogli al porto petroli di Multedo, 118 e vigili del fuoco in azione

Genova. Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo sono intervenuti nei pressi del porto petroli, in zona scogliera.

L’intervento è stato necessario per il soccorso di un pescatore caduto proprio sugli scogli e che, infortunato alla schiena, non era in grado riuscire più a muoversi.

I vigili del fuoco, in collaborazione col 118, hanno portato il ferito sulla barella spinale. In ospedale è arrivato, tuttavia, in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi.