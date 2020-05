Per mesi minaccia la compagna e la costringe a rapporti sessuali, 35enne arrestato

Genova. I carabinieri di Chiavari hanno arrestato un 35enne, residente nella stessa zona, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Il provvedimento restrittivo scaturisce al termine dell’attività d’indagine avviata dai carabinieri della stazione di Bargagli a seguito di una denuncia sporta pochi giorni prima nella quale la vittima, una donna di 40 anni, ha ricostruito le condotte vessatorie con percosse e minacce, nonché la costrizione a subire rapporti sessuali non consenzienti.

I fatti, secondo la querela, sono stati perpetrati dall’uomo nel periodo di convivenza da dicembre 2019 ad aprile 2020. L’arrestato è stato portato in carcere a Pontedecimo, dove si trova la sezione destinata ai sex offenders.