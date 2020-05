“Per la festa della mamma regalate fiori liguri”, parte la campagna social in vista del 10 maggio

Genova. “La mamma è come un fiore. Bellezza unica e senza tempo”. “Regala un fiore ligure a una persona speciale”. I due inviti che l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai, ha voluto diffondere per supportare il florovivaismo in questi giorni. È partita la promozione sui canali social.

“Dobbiamo sostenere i floricoltori, sono una risorsa inestimabile per la Liguria – spiega l’assessore Mai -. Ho scelto di iniziare questa campagna di promozione sui social perché credo che oggi sia ancor più importate valorizzare le nostre produzioni. Come abbiamo promozionato in tutta Italia i prodotti agroalimentari liguri con la nostra campagna di spot, ora invito tutti a comprare fiori prodotti nella nostra regione”.

“I floricoltori liguri sono i migliori al mondo, meritano il nostro sostegno. Ovviamente cogliamo l’occasione della festa della mamma per invitare tutti a regalare i nostri fori, ma questo è un auspicio generale per ogni giorno dell’anno. Acquistate fiori e piante liguri. Per la mamma, per le persone amate, per la casa, i terrazzi, i giardini, gli uffici o le aziende, assicuratevi di comprare dai florovivaisti del territorio. I fiori sono speciali e possono rendere la vita più bella. Facciamolo con la Liguria nel cuore. Da parte mia un augurio a tutte le mamme. Sono la nostra ricchezza più grande”, conclude Mai.