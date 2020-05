Passeggiata di Nervi, Bucci ai runner: “C’è tanta gente, andate presto oppure correte altrove”

Genova. Abbastanza buona la situazione degli spostamenti dei genovesi per fare attività motoria o sportiva. Lo ha detto questa sera il sindaco di Genova Marco Bucci che tuttavia da un consiglio che non è un divieto ma una proposta di buon senso ai runner che corrono sulla passeggiata di Nervi.

“Mi hanno segnalato – ha detto Bucci – che in passeggiata a Nervi ci sono molte persone che passeggiano e anche molti runner che ovviamente non possono indossare la mascherina per correre”.

“Il mio consiglio ai runner – ha aggiunto il sindaco – per limitare i rischi di contagio visto che la passeggiata di Nervi in alcuni punti è stretta è di andare a correre in ore meno frequentate come la mattina presto, oppure di scegliere un altro percorso”.