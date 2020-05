Ospedale Gaslini, paura per un principio di incendio in un padiglione: evacuato il personale

Genova. Un principio di incendio si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 14 all’istituto pediatrico Gaslini di Genova. Le fiamme hanno interessato il padiglione 8 dell’ospedale.

Sul luogo è prontamente intervenuto il servizio antincendio dell’Istituto, che ha immediatamente spento il rogo, dovuto probabilmente a un accumulo di fogliame in un’intercapedine.

Non si ravvisano danni a persone e cose. Il personale presente nell’edificio è stato immediatamente evacuato in via precauzionale.