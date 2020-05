Oregina, alla guida ubriaco prende a calci l’auto dei carabinieri: denunciato 21enne

Genova. Fermato in via Spinola per un controllo, è stato trovato senza patente e ubriaco con un tasso alcolemico di 2,39 g/l.

Protagonista un 21enne genovese.

Oltre ad essere denunciato per guida in stato di ebbrezza, il giovane è stato denunciato anche per danneggiamento e resistenza poiché, nell’opporsi agli accertamenti, ha sferrato un calcio verso la porta posteriore dell’auto dei carabinieri rompendone la maniglia di apertura.