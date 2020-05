Olympia, Luca Venturini confermato come allenatore delle giovani leonesse

Genova. Dopo la riconferma pochi giorni fa come secondo allenatore della prima squadra in Serie B nazionale, Luca Venturini mantiene il suo posto anche come allenatore delle giovani leonesse e guiderà la prossima stagione l’Under 17 dell’Olympia. Gli ottimi risultati ottenuti sino allo stop forzato sia con la Serie B2 che con l’Under 16 hanno reso questa riconferma una formalità.

Vi proponiamo le parole del giovane allenatore gialloblù dopo l’ufficialità: “Sono sicuramente molto contento perché sono cresciuto in questa società e ci sono affezionato. Mi sono trovato bene con lo staff che conoscevo già e ho conosciuto meglio durante l’anno. Mi son trovato bene sia con le ragazze della prima squadra che con quelle più piccole. Nella scorsa stagione in Under 16 avevamo fatto bene e puntiamo a confermarci nella prossima. Per la prima squadra vedremo dove saremo, ma punteremo sempre in alto“.

Soddisfatto il patron Giorgio Parodi: “Sono orgoglioso di continuare questa avventura in gialloblù con Luca, è un allenatore che ha la piena mia fiducia e di tutta la società. È un vincente sia in campo che fuori ed è una pedina fondamentale del nostro scacchiere”.