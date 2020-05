Nuovo ponte, trasporto eccezionale lunedì 4 maggio, modifiche alla viabilità in via Fillak e Reti

Genova. Riprendono i trasporti eccezionali diretti al cantiere del nuovo Viadotto Polcevera. In particolare, lunedì 4 maggio a partire dalle ore 22,00 è previsto il trasporto di n° 2 carter per il cantiere di Levante (Campasso – Fillak) con partenza da Cantiere di Ponente.

Lo comunica la struttura commissariale. Si rende per tanto necessario il divieto di sosta in via Fillak e via Reti per tutti i mezzi che non siano auto o motoveicoli a partire dalle ore 19 di lunedì 4 maggio.

Apposita segnaletica è stata affissa grazie al supporto della polizia locale.