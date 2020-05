Nuovo ponte, questa sera l’ultimo trasporto eccezionale. Bucci: “Grazie ai cittadini, hanno sopportato disagi”

Genova. E’ previsto per le ore 22 di questa sera l’ultimo trasporto eccezionale diretto al cantiere del nuovo viadotto Polcevera. Dopo 79 viaggi e 237 pezzi trasportati dal luglio 2019 a oggi, arriva a conclusione anche questo aspetto delle lavorazioni, che ha visto impegnati non solo i tecnici di PerGenova e della struttura commissariale ma anche il personale della polizia locale. I trasporti si sono sempre svolti in orario serale per arrecare meno disagi possibili al traffico ordinario.

Un lavoro che ha visto anche partecipazione attiva da parte dei cittadini. “Un ringraziamento particolare per la grande collaborazione va a tutti i cittadini di Cornigliano, Sampierdarena, Campasso e via Fillak – dice il commissario alla ricostruzione Marco Bucci – a cui, in tutti questi mesi, sono stati chiesti piccoli e grandi sacrifici come quello di spostare le automobili dalle strade interessate dal passaggio dei mezzi. Se siamo riusciti ad arrivare fino a qui lo dobbiamo anche al prezioso contributo di tanti abitanti pazienti e disponibili che hanno agevolato il lavoro del cantiere”.

I mezzi dell’ultimo trasporto eccezionale, che porteranno due carter e una piattaforma per i lavori in quota, usciranno da Corso Perrone alle 22 per raggiungere Via Fillak seguendo la direttrice: Corso Perrone – Via Perini – Via Renata Bianchi – Via Bagnasco – via Tea Benedetti – Ponte Pieragostini – via Pieragostini – via Avio – Piazza Vittorio Veneto – Piazza Montano – via Paolo Reti – via Fillak. Il convoglio sarà accompagnato da mezzi tecnici di scorta e da pattuglie della polizia locale.